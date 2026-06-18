نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على "العلاقة الحيوية" بين اسرائيل والولايات المتحدة، عقب توقيع الأخيرة تفاهما مع إيران وظهور تباينات علنية بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال نتنياهو الذي أطلق وترامب الحرب على الجمهورية الإسلامية في شباط: "لم ينته الصراع بعد، وتنتظرنا تحديات إضافية، تتطلب تقديرا هادئا، ودفاعا راسخا عن المصالح الأمنية لإسرائيل، وفي الوقت عينه الحفاظ على العلاقة الحيوية مع أصدقائنا الأميركيين الذين وقفوا معنا كتفا لكتف في هذا القتال".



وأضاف في بيان صادر عن مكتبه أنه "يقدّر بشكل عميق الشراكة" مع واشنطن.