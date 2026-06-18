ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي تحمل إسرائيل مسؤولية عنف المستوطنين في الضفة الغربية

دانت ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محملة إسرائيل "المسؤولية عن هذه الاعتداءات".



ودعت السعودية ومصر وتركيا والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".