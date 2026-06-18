بريطانيا تلغي توجيهات تجنب السفر إلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت

أعلنت بريطانيا انها ألغت توجيه تجنب السفر إلا للضرورة القصوى إلى الإمارات وقطر والكويت والبحرين.ويأتي هذا التغير بعد فترة وجيزة من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب بينهما.