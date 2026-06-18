فانس: فترة الستين يوما المقررة في اتفاقنا مع إيران بدأت اليوم

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن فترة الستين يوما التي وردت في مذكرة التفاهم التي أقرها الرئيس دونالد ترامب وزعماء إيران بدأت اليوم الخميس.



وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "أقول إن فترة الستين يوما بدأت رسميا اليوم".



