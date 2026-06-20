زيلينسكي يؤكد شن هجوم بمسيرات على منشآت تكرير بمنطقة تيومين الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا.



وعبر زيلينسكي عن شكره للعمليات الخاصة بالجيش الأوكراني التي قال إنها "وصلت إلى منطقة تيومين في روسيا".



وقال إن هذا استهداف "آخر لقطاع تكرير نفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من حدود دولتنا. هذا فعال".



وكان حاكم منطقة تيومين قال في وقت سابق إن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة النفط في تيومين.