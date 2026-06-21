كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات بلبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صدر اليوم الأحد أنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وأن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 في لبنان أمس السبت، وذلك بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران حيز التنفيذ بعد تصاعد العنف على مدى أشهر.