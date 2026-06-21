قطر تؤكد انطلاق المباحثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

أعلنت قطر التي تساهم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بدء المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا الأحد.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تعلن دولة قطر، بصفتها وسيطا، عن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".



وأعربت أن أملها في "أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم" التي وقّعتها طهران وواشنطن الأربعاء.