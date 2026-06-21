فانس يشيد بـ"اجتماع تاريخي" مع بدء المباحثات مع إيران في سويسرا

وصف نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأحد بـ"التاريخية" المحادثات مع إيران في سويسرا والتي تهدف للتوصل إلى اتفاق يشمل خصوصا برنامجها النووي والعقوبات المرتبطة به، بناء على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال فانس مع بدء المحادثات المباشرة بين البلدين والوسطاء من قطر وباكستان في بورغنشتوك "هذا اجتماع تاريخي... ما طلبه الرئيس منا هو فتح صفحة جديدة من أجل تغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني، ومد اليد للإيرانيين لنقول لهم إنه إذا كان قادتهم على استعداد للتخلي عن دورهم كعامل لعدم الاستقرار الإقليمي، وإذا كانوا على استعداد للتخلي نهائيا عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير جذري في علاقتها مع هذا البلد".