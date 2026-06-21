الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة



وقال الشرع في مقابلة عبر منصة "المشهد": "طرحنا مقاربة مختلفة مع الرئيس الفرنسي لوقف الحرب في لبنان والرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان حالياً وفُهمت تصريحاته بشكل خاطئ ورؤيتنا تقوم على إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها والبحث عن حل يؤمن به الجميع".



وشدد على أنه "لا يجوز أن يبقى لبنان محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية والحرب الإسرائيلية وأن المكوّن الشيعي في لبنان يحتاج إلى الطمأنينة لا إلى مزيد من المخاوف والمواجهات".



ولفت الرئيس السوري الى أنه لا يزال لدى لبنان فرصة وأفكار خارج الصندوق والابتعاد عن الأفكار التقليدية وأن "حزب الله" يجب أن يجد له موضعاً داخل لبنان وأن تعلو المصالح اللبنانية على أي مصلحة أخرى.



وعن إمكانية الجلوس مع حزب الله، قال الشرع: "إن كان ذلك يصب في مصالح لبنان ويؤمن مصالح سوريا لما لا".

وقال: "البيئة الشيعية في لبنان احوج ما تكون حاليا لحالة انقاذ في الوضع اللبناني وان ننقذ معها لبنان وانا حريص على هذا الجانب بشكل كبير فخسارة اي مكون في لبنان خسارة للمنطقة باكملها".

وأضاف: "انا لست مع نظرية ان الشيعة في لبنان جميعهم مع حزب الله ولا ان الحزب يمثل كل الشيعة في لبنان".







