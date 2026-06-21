الوفد الإيراني "لا يزال منخرطا" بالمحادثات مع واشنطن

أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين طهران وواشنطن لوكالة فرانس برس مساء الأحد أن الوفد الإيراني الموجود حاليا في سويسرا للتفاوض مع الولايات المتحدة، بوساطة قطر وباكستان، بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، "لا يزال منخرطا" في المحادثات.



وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لا يزال الوفد الإيراني منخرطا في المحادثات، ولم يُبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة"، وذلك عقب تقارير إعلامية إيرانية أفادت بمغادرة المفاوضين الإيرانيين المبنى الذي تُعقد فيه المحادثات.