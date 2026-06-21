قطر: وقوع انفجار في مصنع برأس لفان بسبب "حادث تقني" دون إصابات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن انفجارا وقع اليوم الأحد في مصنع بمنطقة رأس لفان، وهي موقع عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد، دون وقوع إصابات أو حدوث تسرب.



وأضافت الوزارة في بيان: "وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني، وفرق الدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات ودون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد".



وفي وقت سابق اليوم قال شاهد من رويترز إن دويا ضخما سمع في العاصمة القطرية الدوحة.