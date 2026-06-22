عراقجي يعلن إحراز "تقدم كبير" بشأن لبنان ورفع القيود المفروضة على النفط والإفراج عن بعض الأصول المجمدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات مع الولايات المتحدة شهدت إحراز "تقدم كبير".



وكتب عراقجي في منشور على منصة اكس "الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان". وأضاف: "صادرات النفط والبتروكيماويات أعفيت من العقوبات، والحصار رُفع، وبعض الأصول المجمدة أُفرج عنها، وتم إطلاق خطة كبرى لإعادة إعمار إيران".

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



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