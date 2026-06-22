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مقتل شخصين بغارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا الأوكرانيتين

أخبار دولية
2026-06-22 | 01:57
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مقتل شخصين بغارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا الأوكرانيتين
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مقتل شخصين بغارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا الأوكرانيتين

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين جراء غارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا.
     
وقال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة إيفان فيدوروف، في رسالة عبر تلغرام: "أُصيب ثلاثة أشخاص، ولا تزال امرأة أخرى محاصرة داخل منزل اشتعلت فيه النيران إثر هجوم شنّه العدو في زابوروجيا (جنوب شرق البلاد)".
     
وأضاف في رسالة لاحقة: "للأسف، تم تأكيد وفاة المرأة التي كانت داخل المنزل".
     
وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا (جنوب البلاد) أوليغ كيبر، بمقتل شخص جراء هجوم بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر" مساء الأحد على موقع زراعي.
     

أخبار دولية

غارات روسية

زابوروجيا

أوديسا

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