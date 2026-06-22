وفد إيران المشارك في مفاوضات سويسرا يعود إلى طهران بعد "18 ساعة من المحادثات المكثفة"

يعود الوفد الإيراني الذي شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا الأحد بوساطة باكستان وقطر، إلى طهران الاثنين "بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وضم أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، "غادر المبنى الذي كانت تُعقد فيه المحادثات في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد نحو 18 ساعة من المشاورات والمحادثات المكثفة"، مضيفة أن "المشاورات الفنية" ستستمر طوال الأسبوع في سويسرا.