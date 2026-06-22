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مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني فتيين قتلهما في الضفة الغربية

أخبار دولية
2026-06-22 | 04:20
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مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني فتيين قتلهما في الضفة الغربية
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مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني فتيين قتلهما في الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية الاثنين بأن القوات الإسرائيلية تحتجز جثماني فتيين فلسطينيين قُتلا بالرصاص قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنهما قُتلا بعد إلقائهما زجاجات حارقة (مولوتوف).
     
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية ومحلية "استشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض (15 عاما)، والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاما)، برصاص قوات الاحتلال قرب مستعمرة كرمي تسور المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر" شمال مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.
     
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية "تركتهما ينزفان لفترة طويلة، قبل أن تحتجز جثمانيهما". 
     
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت بمقتل الفتيين. 
     
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد أنه قتل شخصين ألقيا زجاجات حارقة قرب مستوطنة كرمي تسور في الضفة الغربية. 
     
وأفاد الجيش في بيان أن جنوده حددوا عدة أشخاص أشعلوا إطارات وألقوا زجاجات حارقة باتجاه المستوطنة.
     
وقال البيان إن الجنود قتلوا شخصين و"حيدوا" ثالثا. 
     
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة إثر الهجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.
     
وأدى هذا العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 1082 فلسطينيا، بينهم عدد من المقاتلين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.
     
في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 46 إسرائيليا من مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
     
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
     
وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات قياسية، حيث تُسجَّل يوميا ست هجمات في المتوسط تسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.
     

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