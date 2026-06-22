سويسرا ترى أن الظروف مهيأة "لاستئناف فوري" للمحادثات الفنية بين طهران وواشنطن

اعتبرت سويسرا أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فورا" بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية: "إن الوسيط السويسري يرحب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة 21-22 حزيران في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن خريطة الطريق المتفق عليها "توفر الظروف لاستئناف فوري لمحادثات فنية جديدة".