إيران: مفاوضات سويسرا شهدت "نقاشا مقتضبا" مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي

أعلنت إيران أنها أجرت "نقاشا مقتضبا" مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات في سويسرا، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن اعتبارها "مفاوضات".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "جرى نقاش مقتضب للغاية حول القضية النووية، لكن لم يُتناول أي تفصيل، ولا يمكن القول إن المفاوضات بشأن النووي قد بدأت".



وأشار الى أن الوفد الأميركي "عرض مواقفه بإيجاز شديد" حول هذا الملف وقامت إيران بالأمر ذاته، واصفا هذا النقاش بأنه "عرض لمواقفنا" المتبادلة.