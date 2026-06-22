رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه، في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا.



وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت: "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".



وأشار ستارمر الى أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في تموز، وأنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في أيلول.

