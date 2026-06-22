باكستان: اختتام المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا "بنجاح"

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة اختُتمت بنجاح في سويسرا.



وقال في منشور على منصة إكس: "جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنشاء لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي، والشروع في مزيد من المحادثات الفنية".