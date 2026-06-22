وزير الخارجية الصيني التقى بمسؤول أمني إيراني في الهند: بكين على استعداد لتقديم المساعدة للإسهام في استعادة السلام الإقليمي

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين ترحب ببدء إيران والولايات المتحدة محادثات لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان، وتؤكد دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وجاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في الهند مع غدير نظامي وهو مسؤول أمني إيراني كبير.ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن وانغ قوله لنظامي: "الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيسهم في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس، وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية".وأكد وانغ دعم الصين لإيران في حماية سيادتها وكرامتها، وفي تعزيز العلاقات مع دول الخليج والمنطقة، مشيرا الى أن بكين على استعداد لتقديم المساعدة للإسهام في استعادة السلام الإقليمي.