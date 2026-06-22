العمّالي آندي بورنم يعلن أنه سيترشح لخلافة ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية

أكد النائب آندري بورنم أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، بعد إعلان كير ستارمر استقالته.



ودعا بورنم في منشور على منصة إكس، الى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".



الى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.

