بيزشكيان يزور باكستان الثلاثاء بعد جولة المحادثات مع واشنطن

يزور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان باكستان الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول في الجمهورية الإسلامية، عقب محادثات في سويسرا بين طهران وواشنطن في إطار الوساطة التي تقودها إسلام آباد.



وقال حبيب الله عباسي، مدير العلاقات العامة في الرئاسة الإيرانية، لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن الزيارة ستركز على "متابعة المشاورات" بين طهران وإسلام آباد.

