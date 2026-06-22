فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في سويسرا، أن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مع احتمال بدء مناقشات بشأن عمليات التفتيش في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.وفي ما خصّ لبنان، قال فانس: "الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر". وأضاف: "على إيران أن تكبح جماح حزب الله. نريد حماية أمن إسرائيل وحماية سيادة لبنان في الوقت عينه".