فانس: إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إحراز تقدم في المحادثات مع إيران.وأشار، من سويسرا، إلى أن طهران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، لافتاً إلى أن مناقشات بشأن آليات التفتيش قد تبدأ قريباً، وربما خلال هذا الأسبوع.