بيانات تتبع: تزايد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلا عن مليوني برميل من النفط عبرتا مضيق هرمز، في مؤشر على أن حركة الملاحة بدأت تتعافى بعد ضعف التدفقات بسبب المخاوف المتعلقة بعبور الممر المائي.



وأوضحت بيانات وتحليلات منفصلة لتتبع الشحن من شركة كبلر أن ناقلتي نفط عملاقتين أخريين، يمكنهما حمل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام كحد أقصى، تبحران إلى الخليج عبر المضيق اليوم الاثنين، إحداهما تظهر أن ميناء البصرة العراقي هو وجهتها.



ولا تزال عمليات الإبحار عبر مضيق هرمز تمثل جزءا ضئيلا من متوسط العبور اليومي الذي كان يصل إلى 125 ناقلة قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.