وزير الطاقة القطري: مقتل 13 وإصابة 66 في انفجار مجمع رأس لفان

أعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 66 آخرون إثر انفجار وقع أمس الأحد في مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال.