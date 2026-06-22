الولايات المتحدة تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب

علّقت الولايات المتحدة عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعتها مع طهران الأسبوع الماضي.



ووفق الإعلان المنشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ "جميع التعاملات" التي كانت "محظورة" سابقا في ما يتعلق بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية "مصرّح بها حتى 21 آب الساعة 00,01" بتوقيت واشنطن.