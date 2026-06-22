روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين اعتبارا من الثلاثاء

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء جولة تشمل ثلاث دول خليجية في ظل المفاوضات الجارية مع إيران، وفق ما أفاد ناطق باسمه.



وفي أول زيارة له إلى المنطقة منذ اندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، سيزور روبيو كلا من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بحسب الناطق باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت. ومن المقرر بأن تستمر الجولة الخليجية حتى الخميس.



وقال بيغوت في بيان إن روبيو سيبحث "مذكرة التفاهم مع إيران وجهود ضمان مرور كامل وحرّ عبر مضيق هرمز وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة".



والخميس، سيجتمع روبيو مع بلدان مجلس التعاون الخليجي لبحث الأولويات المشتركة مع المنطقة.



يتحمّل روبيو مسؤولية مهمة صعبة تتمثّل في إعادة بناء الثقة مع الدول الخليجية التي استهدفتها إيران ردّا على الضربات الأميركية-الإسرائيلية.



واتّهمت إيران الدول الخليجية بالسماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها.



ويزور نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس سويسرا الأحد سعيا للتوصل إلى اتفاق مع مسؤولين إيرانيين على مذكرة تفاهم تمهل المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق.