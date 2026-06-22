وفد إيراني يزور سلطنة عمان لمناقشة ترتيبات مضيق هرمز

ذكر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن وفدا إيرانيا توجه إلى سلطنة عُمان لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى "تعزيز" الترتيبات الإيرانية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.



وأوضح، في منشور عبر تيليجرام، أن الوفد الإيراني يضم أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي.