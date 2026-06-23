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زيلينسكي يغيب عن مؤتمر في بولندا في ظل الخلاف الدبلوماسي مع وارسو

أخبار دولية
2026-06-23 | 07:08
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زيلينسكي يغيب عن مؤتمر في بولندا في ظل الخلاف الدبلوماسي مع وارسو
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زيلينسكي يغيب عن مؤتمر في بولندا في ظل الخلاف الدبلوماسي مع وارسو

أعلنت أوكرانيا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده يُعقد في بولندا هذا الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية الحرب العالمية الثانية.
     
وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا أقود وفد أوكرانيا وعملنا العام في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2026"، ما يؤشر عمليا الى غياب زيلينسكي.
     
وكانت وارسو سحبت من زيلينسكي أرفع وسام بولندي، على خلفية قراره إطلاق اسم "أبطال الجيش المتمرد الأوكراني" على وحدة عسكرية، وهو اسم حركة قومية متمردة شاركت في الحرب العالمية الثانية وارتكبت مجازر ضد البولنديين راح ضحيتها أكثر من مئة ألف شخص.
     
وترى وارسو أن "أبطال الجيش المتمرد الأوكراني" مارست التطهير العرقي بغية إنشاء إقليم أوكراني متجانس، في أفعال تعتبرها "إبادة جماعية".
     
وتقر كييف بمجازر ارتُكبت لكنها ترفض توصيف "الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى نزاع مأسوي في زمن الحرب.

أخبار دولية

زيلينسكي

مؤتمر

بولندا

أوكرانيا

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