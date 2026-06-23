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إيران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية المتضررة بالقصف
أخبار دولية
2026-06-23 | 07:13
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إيران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية المتضررة بالقصف
أعلنت إيران الثلاثاء أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وبعد محادثات جرت في نهاية الأسبوع في سويسرا بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية وباكستانية، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الاثنين إنّ الإيرانيين "وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة"، مضيفا أنّ هذا "يشكّل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأميركي، والخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم".
غير أنّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال الثلاثاء "لم نعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأميركي والصهيوني".
وخلال الحرب التي اندلعت بهجوم إسرائيلي في حزيران 2025 واستمرت 12 يوما، شنّت الدولة العبرية والولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية أبرزها فوردو ونطنز وأصفهان، وأعلن الرئيس دونالد ترامب "تدمير" البرنامج النووي الإيراني.
كما أعيد استهداف مواقع أهمها نطنز مجددا خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 شباط بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.
ولم يُعرف نطاق الأضرار، في وقت تمنع طهران الوصول إلى المواقع مشيرة إلى مخاوف أمنية وراء هذا القرار.
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