مسؤول أفغانيّ: وفد طالبان عقد محادثات بنّاءة مع الاتحاد الأوروبيّ

عقد مسؤولون في حكومة طالبان محادثات "بنّاءة" مع الاتحاد الأوروبيّ في بروكسل، حسب ما أفاد مسؤول أفغانيّ.



وقال المسؤول إنّ "الاجتماعات كانت بنّاءة وهناك أمل في أن تقود إلى تطوّرات إيجابية".



وجاءت المحادثات في وقت تسعى بلدان الاتحاد الأوروبيّ لإعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين لم تُقبل طلباتهم.