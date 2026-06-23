سبع دول أوروبية تدعو إلى "وقف فوري" لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيّض السودانية

دعت بريطانيا وست دول أوروبية حليفة لها إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيّض السودانية، بعدما طوّقتها قوات الدعم السريع، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية.



وجاء في بيان مشترك وقّعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنروج: "هناك الآن مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك. إنها لحظة حرجة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك".



وأضاف البيان: "ندعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا".