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مصدر دبلوماسي لرويترز: رئيس وزراء قطر يزور عُمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-06-24 | 07:33
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مصدر دبلوماسي لرويترز: رئيس وزراء قطر يزور عُمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز
كشف مصدر دبلوماسي مطلع أن رئيس وزراء قطر زار مسقط اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية بشأن فتح مضيق هرمز وتشغيله مستقبلا.
وأوضح الدبلوماسي لوكالة "رويترز"، أن هذه المحادثات منفصلة عن محادثات السلام الأميركية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.
أخبار دولية
قطر
سلطنة عُمان
مفاوضات
إيران
مضيق هرمز
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