اردوغان: نعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع حل حزب العمال الكردستاني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن العمل جار على إعداد إطار قانوني من شأنه تسريع عملية حل جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة، مشيرا الى أنه سيدرَج على جدول أعمال البرلمان على وجه السرعة.



وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، لم يكشف اردوغان تفاصيل الإجراءات القانونية المرتقبة لكنه شدد على أن أنقرة ماضية في إنجاح عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني وإنهاء تمرده الذي استمر لأكثر من 40 عاما ضد الدولة التركية.

