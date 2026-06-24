مسؤول إيراني: لن نتناول مسألة الوصول إلى المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن إيران لن تتناول مسألة الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات ولا إلى المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأميركية.



وذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من اليوم أنه يتوقع إجراء عمليات تفتيش في إيران قريبا بموجب تفاهم موقت على صلة بالمحادثات الأميركية الإيرانية إلا أن التفاصيل لم تحسم بعد.



وأوضح غريب آبادي في منشور على إكس: "لا يمكن استغلال الضجيج الإعلامي لفرض حقائق على أرض الواقع".