الجيش الإسرائيلي يقتل شابا في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء شابا في بلدة اليامون في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.وأعلنت الوزارة "استشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين، وقد جرى احتجاز جثمانه".ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر.وقال سند أبو طول شاهد عيان من اليامون لفرانس برس، إن "قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في البلدة قرابة الساعة 12,30 ظهرا، كان يتواجد بداخله الشاب زايد"، مضيفا أن زايد حاول الفرار إلا أن الجنود أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة في فناء المنزل "علما أنه كان بإمكانهم اعتقاله".وقال ضابط الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مراد خمايسة لفرانس برس إنهم تلقوا بلاغا قرابة الساعة الواحدة ظهرا عن "اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي لبلدة اليامون ومحاصرة منزل"، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف وصلت إلى البلدة إلا أن الجيش منعها من الوصول إلى المنزل المحاصر.وأضاف: "بعد ساعة ونصف تقريبا من وصولنا سمعنا صوت إطلاق نار، ثم وجد الأهالي آثار دماء على الأرض في فناء المنزل".