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اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايران والسعودية...

أخبار دولية
2026-06-24 | 11:14
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اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايران والسعودية...
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اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايران والسعودية...

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عصر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بحثا في خلاله عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات، والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، إضافة إلى المشاورات التي جرت في هذا الإطار.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات والحفاظ على القنوات الدبلوماسية وتعزيز التعاون المشترك بما يدعم الاستقرار الإقليمي، ويسهم في دفع مسار المفاوضات وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
 
 
 

أخبار دولية

هاتفي

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خارجية

ايران

والسعودية...

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