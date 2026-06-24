أردوغان: السلام في المنطقة سيتحقق رغما عن إسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه "إذا كان للسلام أنّ يحلّ في المنطقة سيحلّ رغما عن إسرائيل.



وأضاف اردوغان: "ثمة جماعات لا تريد لأصوات الأسلحة أن تسكت في المنطقة".



وتابع: "تركيا لن تتردد في اغتنام أي فرصة لتحقيق السلام، وستُواصل دعمها لكل الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية".