الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب لروته: دول الناتو "خذلت" الولايات المتحدة في الحرب مع إيران
أخبار دولية
2026-06-24 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب لروته: دول الناتو "خذلت" الولايات المتحدة في الحرب مع إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء إن دول الناتو "خذلت" الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.
وقال ترامب في خلال اجتماع مع روته في المكتب البيضوي في البيت الأبيض: "لقد خُذلنا. لم نكن في حاجة إلى مساعدة في هذا الأمر على الإطلاق. لقد سحقنا (إيران) حرفيا في الأسبوع الأول، لكن كان من الجيد لو قالوا: +نود أن نساعد+".
أخبار دولية
لروته:
الناتو
"خذلت"
الولايات
المتحدة
الحرب
إيران
التالي
ترامب ردا على سؤال بشأن تزويد تركيا بمقاتلات: سنفعل شيئا على الأرجح
نتنياهو ينهي شهادته في محاكمته بتهم فساد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-29
هيغسيث يقول إن الولايات المتحدة "قادرة تماما" على استئناف الحرب مع إيران
أخبار دولية
2026-05-29
هيغسيث يقول إن الولايات المتحدة "قادرة تماما" على استئناف الحرب مع إيران
0
أخبار دولية
2026-04-22
روته يؤكد من أنقرة أنّ الناتو سيقوم "بما يلزم" للدفاع عن تركيا
أخبار دولية
2026-04-22
روته يؤكد من أنقرة أنّ الناتو سيقوم "بما يلزم" للدفاع عن تركيا
0
خبر عاجل
2026-04-08
"وول ستريت جورنال": ترامب يدرس معاقبة بعض دول حلف الناتو بسبب عدم دعمها للحرب مع إيران
خبر عاجل
2026-04-08
"وول ستريت جورنال": ترامب يدرس معاقبة بعض دول حلف الناتو بسبب عدم دعمها للحرب مع إيران
0
أخبار دولية
2026-06-02
مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-06-02
مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:55
ترامب ردا على سؤال بشأن تزويد تركيا بمقاتلات: سنفعل شيئا على الأرجح
أخبار دولية
16:55
ترامب ردا على سؤال بشأن تزويد تركيا بمقاتلات: سنفعل شيئا على الأرجح
0
أخبار دولية
15:16
نتنياهو ينهي شهادته في محاكمته بتهم فساد
أخبار دولية
15:16
نتنياهو ينهي شهادته في محاكمته بتهم فساد
0
أخبار دولية
14:47
إقليم كردستان العراق يعلن أن عددا من الشركات الأجنبية للنفط استأنفت عملها
أخبار دولية
14:47
إقليم كردستان العراق يعلن أن عددا من الشركات الأجنبية للنفط استأنفت عملها
0
أخبار دولية
13:49
ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية
أخبار دولية
13:49
ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-05-22
الأمن العام يذكّر بوجوب حضور أصحاب العلاقة شخصيا لاستلام المعاملات أو بموجب وكالة قانونية
أمن وقضاء
2026-05-22
الأمن العام يذكّر بوجوب حضور أصحاب العلاقة شخصيا لاستلام المعاملات أو بموجب وكالة قانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-20
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-20
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
0
أخبار دولية
2026-06-18
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
أخبار دولية
2026-06-18
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:02
انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
خبر عاجل
17:02
انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:15
جديد المحدثات اللبنانية - الاسرائيلية في واشنطن وآخر ما تسرب من معطيات حولها
تقارير نشرة الاخبار
16:15
جديد المحدثات اللبنانية - الاسرائيلية في واشنطن وآخر ما تسرب من معطيات حولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حملة جديدة على مخالفات الدراجات النارية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حملة جديدة على مخالفات الدراجات النارية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جولة في ذاكرة صور… آثارٌ متضرّرة وتراثٌ يطلب الحماية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جولة في ذاكرة صور… آثارٌ متضرّرة وتراثٌ يطلب الحماية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:14
شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته
أمن وقضاء
02:14
شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته
2
أخبار لبنان
04:08
وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
أخبار لبنان
04:08
وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
3
أمن وقضاء
07:40
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"
أمن وقضاء
07:40
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"
4
أخبار دولية
03:11
أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
أخبار دولية
03:11
أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
5
أمن وقضاء
08:12
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
أمن وقضاء
08:12
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
6
أخبار لبنان
06:43
نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف
أخبار لبنان
06:43
نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف
7
أخبار لبنان
01:07
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها
أخبار لبنان
01:07
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها
8
صحف اليوم
00:06
عسكريّ يسجن بريئًا بالتواطؤ مع المُرتكِب (الأخبار)
صحف اليوم
00:06
عسكريّ يسجن بريئًا بالتواطؤ مع المُرتكِب (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More