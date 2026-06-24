ترامب لروته: دول الناتو "خذلت" الولايات المتحدة في الحرب مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء إن دول الناتو "خذلت" الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.



وقال ترامب في خلال اجتماع مع روته في المكتب البيضوي في البيت الأبيض: "لقد خُذلنا. لم نكن في حاجة إلى مساعدة في هذا الأمر على الإطلاق. لقد سحقنا (إيران) حرفيا في الأسبوع الأول، لكن كان من الجيد لو قالوا: +نود أن نساعد+".