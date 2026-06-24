ترامب ردا على سؤال بشأن تزويد تركيا بمقاتلات: سنفعل شيئا على الأرجح

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيفعل شيئا على الأرجح" يُرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف-35 ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.