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إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
أخبار دولية
2026-06-25 | 00:17
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إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
أعلنت الرئيسة الموقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز اليوم الخميس (الأربعاء بالتوقيت المحلي) حالة الطوارئ بعد أن ضرب البلاد زلزالان قويان وما يقرب من 20 هزة ارتدادية ما أدى إلى انهيار مبان في العاصمة كراكاس ومناطق أخرى.
وقالت رودريغيز عبر التلفزيون الرسمي بجوارها شقيقها خورخي رئيس الجمعية الوطنية ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو إنها تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.
وأضافت أن مطار سيمون بوليفار في مايكيتيا، بالقرب من كراكاس، مغلق بسبب أضرار لحقت به.
أمن وقضاء
أخبار دولية
الطوارئ
فنزويلا
أرضية
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