أميركا تعلن مساعدات لفنزويلا في أعقاب الزلزالين

أعلنت الولايات المتحدة أنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في أعقاب هزات أرضية قوية ضربت البلاد، وأنها تعمل على حشد المساعدات للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



وقال كريستوفر لانداو نائب وزير الخارجية على إكس "نحن على اتصال بالسلطات ونعمل على حشد المساعدات".



ووقع زلزالان قويان غربي العاصمة الفنزويلية أمس الأربعاء، ما أدى إلى انهيار مبان في كراكاس وحصار أشخاص تحت الأنقاض، ودفع العلماء إلى التحذير من احتمال وقوع خسائر فادحة في الأرواح ودمار واسع النطاق في أنحاء البلاد.



وقال جيريمي لوين المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على إكس إن الوزارة حشدت فريقا للمساعدة في حالات الكوارث وفرقة عمل لتقديم وتنسيق المساعدات الحيوية للفنزويليين.



وأضاف "بالتعاون مع شركائنا في الحكومة الفنزويلية المؤقتة، سترسل الولايات المتحدة فرق بحث وإنقاذ، وإمدادات طبية وإنسانية، وموارد أخرى في الأيام الأولى الحاسمة التي تلي هذه الكارثة الطبيعية المأساوية".