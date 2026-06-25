الحرس الثوري: غير مقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران

رأى الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وأن أي ممر جديد يُعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة.وأعلن الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط.