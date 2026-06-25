زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب شمال اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7,2 درجات (بعد تعديله من 6,9) قبالة سواحل شمال اليابان الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي.



ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة.



وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا "حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية، لكننا سنواصل مراقبة وتقييم الوضع في ما يتعلق بالأضرار".



ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة.



وقالت امرأة من سكان بلدة هاشيكامي حيث الهزة كانت الأقوى، لوكالة فرانس برس إن الأضرار الوحيدة التي لحقت بمنزلها تمثلت في سقوط إطار صورة.



وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزيون اليابانية بضائع متناثرة على الأرض داخل متاجر، فيما بدت حركة المرور طبيعية في شوارع مدينة هاشينوهي الساحلية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ قرب مركز الزلزال.



وتم تعليق رحلات بعض القطارات الفائقة السرعة.



واليابان هي واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد نشاطا زلزاليا إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ.