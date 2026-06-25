روبيو يقول إن الولايات المتحدة سترسل فرق إنقاذ "فورا" الى فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة "سترسل فورا" فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أوديا بحياة 32 شخصا على الأقلّ.وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس"، "تقف أميركا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة وبإيعاز من الرئيس (دونالد) ترامب، سترسل وزارة الخارجية فورا فرق بحث وإسعاف وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا".