مصادر لرويترز: العراق سيبحث جميع الخيارات إذا لم يتم رفع حصته في أوبك بما في ذلك الانسحاب

أكد مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية لرويترز أن العراق سيضطر إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير.وأوضح المصدر لرويترز أن العراق يمر بأزمة مالية حادة ناجمة عن حرب إيران، مشيرا الى أنه من الضروري زيادة حصة البلاد في أوبك على نحو كبير وأن يتم التعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.وفي سياق منفصل، قالت مصادر لرويترز إن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر.