البحرين ترحب بإعلان عُمان توفير ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز

الخارجية اللبنانية تعرب عن تضامنها مع فنزويلا وتطمئن إلى أوضاع اللبنانيين

الخارجية اللبنانية تعرب عن تضامنها مع فنزويلا وتطمئن إلى أوضاع اللبنانيين

مصادر لرويترز: العراق سيبحث جميع الخيارات إذا لم يتم رفع حصته في أوبك بما في ذلك الانسحاب