وكالة: إيران والهند تناقشان التعاون في مجال الطاقة

أفادت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأن إيران والهند ناقشتا تعزيز التعاون والتجارة في مجال الطاقة خلال اجتماع لوزيري النفط في البلدين على هامش قمة وزراء الطاقة في دول البريكس في الهند.



ووقعت إيران والولايات المتحدة اتفاقا مؤقتا الأسبوع الماضي سمحت واشنطن لإيران بموجبه بتصدير المنتجات النفطية لفترة موقتة.



والهند مستورد مهم للنفط الخام الإيراني منذ فترة طويلة، لكنها علقت استيراده في عام 2019 بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني.