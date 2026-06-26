عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا شملت 160 أسيرا من كل جانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا وروسيا نفذتا الجمعة عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب.



وقالت الوزارة في بيان "أعيد 160 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

